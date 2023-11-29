Названы категории россиян с возможностью досрочно выйти на пенсию

Россияне с большим стажем смогут досрочно выйти на пенсию в 2024 году, сообщает "Газета.ру".

На пенсию в будущем году имеют право женщины в возрасте 58 лет и мужчины 63 лет со стажем не менее 15 лет и минимум 28,2 пенсионных балла.

При этом те женщины и мужчины, кто выработал стаж 37 лет и 42 года соответственно, могут выйти на пенсию на два года раньше положенного срока, но не ранее достижения 55 лет женщиной и 60 лет мужчиной.

По словам эксперта Научно-исследовательского института Минфина РФ и портала "Моифинансы.рф" Марии Соловиченко, досрочно выйти на пенсию также могут безработные предпенсионного возраста. Это касается тех, кто был уволен по сокращению штата или в связи с ликвидацией организации. Оговаривается, что для этого нужно соблюсти три условия.

Во-первых, предпенсионер должен стоять на учете в службе занятости, а поиски работы должны быть безуспешными. Во-вторых, он должен иметь необходимый минимальный стаж работы в 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин. В третьих, до назначения пенсии у человека должно оставаться не более двух лет.

Решение о предложении досрочной страховой пенсии предпенсионеру выносит служба занятости населения при наличии согласия безработного. Социальный фонд России уже производит расчет и назначение пенсионного обеспечения.

Ранее Владимир Путин подписал указ, согласно которому сумма минимального размера оплаты труда (МРОТ) в РФ в следующем году составит 19 242 рубля.