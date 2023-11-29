Исследование Rambler&Co: как россияне планируют распорядиться своими деньгами в 2024 году
Участники опроса рассказали, где получают информацию об экономике и финансах, а также спрогнозировали курс рубля и евро на будущий год.
В 2024 году большинство опрошенных россиян планирует сохранять свои деньги с помощью рублёвых вкладов и увеличивать свои заработки. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитиками медиахолдинга Rambler&Co.
Исследование показало, что 51% респондентов в 2024 году намерены поддерживать баланс между накоплениями и тратами бюджета. 28% планируют больше тратить, чем копить. 21%, напротив, сосредоточатся на сбережениях.
Большинство россиян, которые намерены сохранить свои деньги в 2024, оставят их на накопительных счетах (33%). 29% собираются оформить новый рублёвый вклад, а 28% – хранить наличные деньги. Таким образом абсолютное большинство собирается хранить сбережения в рублях (90%), и лишь каждый десятый (10%) – в валюте. В сравнении с аналогичным опросом прошлого года, желающих оставить деньги на рублёвых счетах или открыть новые, стало больше на 10%.
Респонденты, которые планируют в основном тратить деньги, будут покупать товары первой необходимости (41%), делать ремонт и приобретать бытовую технику (15%), а также просто развлекаться (12%) и тратить на себя (10%). Некоторые инвестируют в недвижимость (9%), бизнес (5%), новый автомобиль (4%) и образование (4%).
Большая часть россиян (38%) заявили, что их доходы в 2023 остались стабильными. У 33% они выросли, у 29% упали. В прошлом году процентное соотношение было иным: увеличение доходов отметили 24%, тогда как снижение – 35%.
Почти половина (48%) участников опроса хотят повысить доход в 2024 году, из них 28% пока ещё не знают, как именно, а у 20% уже есть стратегия. 37% не строят долгосрочных планов, а главная цель 15% – сохранить бюджет на прежнем уровне.
Исследование показало: 14% прогнозируют 70/80 рублей за 1 доллар/евро. Около четверти (24%) ожидают 80/90 рублей за недружественные валюты. 28% опрошенных уверены в курсе 90/100 рублей за 1 доллар/евро, и почти столько же (29%) респондентов считают, что в 2024 году курс рубля будет примерно 100 и 110 рублей за 1 доллар и 1 евро соответственно. Несмотря на интерес большинства к привычным валютам, 5% респондентов переключили фокус на курс юаня.
Большинство респондентов (78%) предпочитают получать информацию об экономике и финансах через СМИ. 9% прислушиваются к блогерам в социальных сетях, 8% – к родственникам, а 5% – к экспертам.
Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co со 16 по 23 ноября 2023 года, охват составил 57 064 интернет-пользователя, среди которых 53% мужчин и 47% женщин.
Информационная справка:
Rambler&Co занимает первое место среди медиахолдингов России по объему аудитории цифровых ресурсов — свыше 45,2 млн человек ежемесячно (по данным Mediascope, Cross Web, 2023). В него входят «Лента.ру», «Газета.Ru», портал «Рамблер», «Секрет фирмы» и ряд других медиаактивов. Благодаря различной тематической принадлежности площадок холдинг покрывает почти весь спектр интересов и потребностей различных аудиторий.