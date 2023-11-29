В России ожидается выплата новогодних премий с 1 декабря

С 1 декабря сотрудники компаний начнут получать новогодние премии. При этом суммы поощрений зависят от успехов предприятий и сферы их деятельности. Издание Life разбиралось, где в этом году будут самые большие премии и сколько они составят.

В Fam Properties напомнили о том, что с помощью новогодних премий (или 13-й зарплаты) работодатели поощряют лучших работников. Там отметили, что выплаты полагаются в тех компаниях, где это прописано трудовым договором или внутренними регламентами. Так, их получают сотрудники, у которых документально подтвержден такой метод стимулирования труда, отметили в компании.

Как отмечается, размер премий может сильно отличаться в зависимости от отрасли. В частности, как отмечается, линейному персоналу в ретейле — продавцам, кассирам, грузчикам, водителям — выплачивают премию в размере оклада (30–70 тысяч рублей). При этом руководители торговой точки могут рассчитывать на более высокую премию.

Среди отраслей, в которых премии являются самыми высокими — банковский сектор, ИТ-индустрия, добыча полезных ископаемых, подчеркивают в Fam Properties. Там же указывают на то, что в этот раз большие суммы выплатят сотрудникам оборонных предприятий.

«Точно в этом году больше заплатят бюджетникам: учителя, врачи, офисные работники, скорее всего, точно войдут в этот список. Премии ожидают добытчиков сырья, нефти, газа, госсектор. В среднем премии составят 20–25% от зарплаты», — отметила основатель Академии бизнеса и стратегического маркетинга Юлия Корчагина-Озджан.