«Билайн» раскрыл новый способ телефонного мошенничества

Сотовый оператор «Билайн» предупредил о новой схеме телефонного мошенничества, при котором злоумышленники звонят жертвам под видом представителей операторов мобильной связи.

В компании рассказали ТАСС, что мошенники звонят человеку и утверждают, что по данному номеру телефона якобы подана заявка на смену оператора связи. Далее для «обеспечения безопасности» абоненту предлагается сменить пароль в личном кабинете. Мошенникам нужен код из смс-сообщения для сброса пароля с официального номера.

Конечной целью является получение доступа в личные кабинеты банков, «Госуслуг» и других сервисов.

Оператор подчеркнул, что представители телекоммуникационных компаний всегда звонят только со специального короткого номера и кодов никогда не спрашивают.