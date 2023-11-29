«Билайн» раскрыл новый способ телефонного мошенничества
Сотовый оператор «Билайн» предупредил о новой схеме телефонного мошенничества, при котором злоумышленники звонят жертвам под видом представителей операторов мобильной связи.
В компании рассказали ТАСС, что мошенники звонят человеку и утверждают, что по данному номеру телефона якобы подана заявка на смену оператора связи. Далее для «обеспечения безопасности» абоненту предлагается сменить пароль в личном кабинете. Мошенникам нужен код из смс-сообщения для сброса пароля с официального номера.
Конечной целью является получение доступа в личные кабинеты банков, «Госуслуг» и других сервисов.
Оператор подчеркнул, что представители телекоммуникационных компаний всегда звонят только со специального короткого номера и кодов никогда не спрашивают.
Ранее в ВТБ предупреждали, что мошенники стали применять новую схему обмана россиян через звонки в приложениях площадок для объявлений.