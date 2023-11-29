Раскрыта схема кражи товаров с использованием маркетплейсов

Преступники стали использовать схему кражи дорогих товаров с маркетплейсов, при которой нанимают людей для того, чтобы те устраивались в пункты выдачи заказов (ПВЗ), делали дубликат ключей и передавали им, сообщают «Известия». Соучастникам кражи обещается за это до 100 тысяч рублей.

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Издание отмечает, что новая схема уже несколько раз применялась в некоторых районах Москвы. Когда новый «сотрудник» выходил на работу, мошенники заказывали в ПВЗ дорогие товары, к примеру, несколько популярных смартфонов, а затем отменяли покупку. Деньги за заказ возвращались, а гаджеты оставались в пункте выдачи, откуда их и воровали. Мошенники, как правило, выбирают ликвидный товар, который можно быстро продать и получить крупную сумму — до нескольких сотен тысяч рублей. Полиция задержала одну из групп, работавших по такой схеме.

В пресс-службе маркетплейса Ozon рассказали, что им известно о подобных сообщениях и специалисты в настоящий момент выявляют сопряженные аккаунты в поисках злоумышленников. Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко считает, что ПВЗ становятся мишенью для преступников, поскольку в основном их открывают начинающие бизнесмены.

«Предприниматели часто принимают на работу низкооплачиваемых сотрудников, поскольку у них нет достаточных средств на серьезный анализ кандидатов и на фонд оплаты труда», — пояснил эксперт.