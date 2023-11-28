В ретейле резко выросло число вакансий с частичной занятостью

В преддверии Нового года в сфере торговли увеличилось количество вакансий с частичной занятостью. Об этом со ссылкой на исследование сервиса «Зарплата.ру» сообщает агентство «Прайм».

«По сравнению с прошлым годом работодатели в сфере торговли начали искать в 2,5 раза больше работников для частичной занятости на период новогодних распродаж», — говорится в исследовании.

При этом многие работодатели, судя по опросу, готовы к выплате зарплаты сотрудникам в ежедневном и даже почасовом режиме.

В исследовании, кроме того, отмечается, что в 2,5 раза выросло и количество предложений работы в качестве торговых представителей. Значительный рост числа свободных вакансий отмечается в супермаркетах: продавцов-консультантов требуется в 2,5 раза больше, а комплектовщиков и упаковщиков — в четыре раза.