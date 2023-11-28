Цены на мандарины в России снизились

В ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» сообщили о снижении цен на мандарины в России перед Новым годом. Там отметили, что динамика зафиксирована и в опте, и в рознице, передает агентство «Прайм».

Зампред правления ассоциации Дмитрий Леонов подчеркнул, что, согласно данным на 15 ноября, средние оптовые цены на мандарины упали до 81,3 рубля за килограмм, или на 2,3% за месяц.

Он также обратил внимание на то, что в столице средние розничные цены на мандарины за месяц снизились на 14%, до 237,5 рубля за килограмм.

Также Леонов обратил внимание на то, что перед Новым годом многие продукты для новогоднего стола, включая мандарины, продаются по акциям и скидкам. По его мнению, в этот раз ситуация вряд ли изменится.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) указали на то, что в Россию мандарины поставляют Турция, Марокко, Тунис, Египет, ЮАР и Абхазия.

Там отметили, что страны-поставщики при необходимости могут наращивать поставки. Это стабилизирует и предложение, указали в АКОРТ.