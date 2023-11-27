Большинство российских компаний в течение 2023 года повышали зарплаты сотрудникам. Каждая вторая (50%) планирует это сделать в ближайшее время, показывают результаты исследования сервиса Superjob. Опрос проводился с 10 по 24 ноября в 244 населенных пунктах по всей территории России среди менеджеров по персоналу и других представителей кадровых служб. Они отметили, что 49% сотрудников рассчитывают на повышение заработной платы в 2024 году, пишет РБК. По мнению кадрового эксперта Ильи Варакина, абсолютно некорректно трактовать исследование Superjob, как «большинство компаний готово повысить зарплату». Правильнее говорить: «среди компаний, которые стали участниками опроса».

«Понятно, что клиенты этого сервиса — не равно всем работодателям. В общем-то, Superjob так и не представляет исследование, это интерпретация СМИ. Выборка — всегда дело искусственное, и результат опроса — это всего лишь один из взглядов на рынок», — пояснил Варакин в интервью «Свободной Прессе».

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При этом эксперт подчеркнул, что даже по этому опросу можно понять, что, фактически, впервые половина респондентов из числа работодателей говорят о повышении зарплат.

«Это показывает, что на рынке действительно сильный дефицит людей, кадров. И компании в большинстве своем, испытывая жажду в людях, идут на увеличение оплаты труда. Вообще, это делается в последнюю очередь. Сначала стараются улучшить условия труда, облегчить график, брать менее квалифицированный персонал, то есть делают все, чтобы не повышать зарплату. Но уж если решили повышать, значит, ничего уже другого не работает», — заключил Варакин.

60% москвичей надеются на повышение зарплаты в новом году. Результаты опроса предоставил сервис SuperJob. 35% опрошенных в новом году хотят стабильной работы компании. По 25% респондентов хотели бы продвинуться по карьерной лестнице и решать новые интересные задачи. Ещё 25% надеются на взаимопонимание с руководством. Об улучшении условий труда мечтают 20% горожан. 15% ждут пересмотра системы мотивации в 2024 году. 12% хотели бы признания своих заслуг, 9% — снижения нагрузки. 5% мечтают об улучшении взаимоотношений в коллективе. 7% респондентов сказали, что в будущем году ничего не ждут от работы. Чем старше респонденты, тем больше запросов на снижение нагрузки и стабильную занятость. Чем моложе, тем больше надежд на рост заработка, повышение по службе и улучшение системы мотивации. Горожане с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц чаще мечтают о стабильности, адекватном руководстве и отзывчивых коллегах. С ростом уровня доходов увеличивается число запросов на повышение зарплаты, улучшение условий труда, расширение компенсационного пакета, карьерный рост и интересные задачи.

Госдумой был принят закон о повышении МРОТ в следующем году на 18,5%. Предполагается, что индексация превысит уровень ожидаемой инфляции, и уровень жизни граждан РФ вырастет. «Известия» выяснили, до какой суммы будет повышен МРОТ в российских регионах.

Согласно ст. 133.1 ТК РФ, у регионов есть возможность устанавливать свой размер МРОТ, отмечает издание. В столице он достигнет 29 389 руб. В Подмосковье МРОТ составит 22 515 руб. В Санкт-Петербурге МРОТ установлен на уровне 27 847 руб. А размер МРОТ в Ленинградской области составит не менее 20 129 руб.

Газета подчеркивает, что в ряде регионов минимальный размер оплаты труда увеличивается за счет надбавок и районных коэффициентов. Сообщается, что их величина составляет от 1,15 до 2,0.

В частности, они действуют в Алтайском крае, напоминает издание. Там размер минимальной зарплаты будет не ниже 21 076 рублей. В Волгоградской области он составит не менее 20 759 рублей, в Калининградской области сумма возрастет до 20 145 рублей.

Редакция газеты отмечает, что россияне могут узнать о размере МРОТ в своем субъекте в региональном соглашении. Подчеркивается, что его публикуют на сайте правительства субъекта РФ. Кроме того, как сообщается, его можно найти на сайтах объединений профсоюзов и работодателей, а также в официальных печатных изданиях.

Индексация зарплат работников бюджетных организаций и государственных учреждений произойдёт в ноябре 2023 года. Некоторые работники получат весомую прибавку в размере одной пятой части от зарплаты, сообщает ИА DEITA.RU.

Подробности индексации раскрыл профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в беседе с «РГ». По словам специалиста, зарплата миллионов россиян будет увеличена – индексация коснётся сотрудников бюджетных учреждений и государственных гражданских служащих. Индексация будет проведена на уровне 5,5%. Проиндексированную зарплату получат сотрудники различных государственных бюджетных учреждений, сотрудники федеральных государственных органов, гражданский персонал воинских частей, гражданские служащие федеральных министерств, служб и агентств, сотрудники судов, фондов и автономных организаций, получающих финансирование из бюджета, специалисты бюджетных организаций трудящиеся в области культуры, образования, науки, здравоохранения и других секторов экономики, где учредителями является государство. Александр Сафонов уточнил, что индексация зарплат будет произведена у более чем 2 миллионов человек. Размер индексации заработной платы для отдельных категорий работников будет выше. Так, на 10% проиндексированы зарплаты административно-хозяйственному аппарату в системе Минобороны, сотрудникам техническо-инженерного состава на 15%, а медицинские специалисты Минобороны получат доплаты в размере одной пятой от прежней зарплаты (20%). К слову, охотников в том числе до повышенных зарплат, сейчас немало – мошенники совершенствуют свои схемы обмана и пытаются добраться до честно заработанных денег россиян разными способами, в том числе там, где их совсем не ждут.

Доходы граждан России растут выше инфляции, заявил российский президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Он отметил, что зарплаты россиян за восемь месяцев прибавили 7,5% в реальном выражении.

«То есть растут заработные платы темпами выше инфляции», — сказал Путин.

Ранее Путин спрогнозировал рост ВВП России по итогам 2023 года на уровне 2,8—3%.

В IT-сфере в России наблюдается наиболее высокий прирост зарплат, которые предлагают работодатели. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные исследовательского центра сервиса по поиску работы SuperJob.

Согласно оценке по состоянию на октябрь, за год зарплаты в данной сфере увеличились на 8,5% (в октябре по сравнению с январем — на 6,4%). При этом годовой прирост в 2022 году составлял 19,1%, а в 2021-м — 26,3%. Зарплаты также выросли в сфере строительства (+7,1% за год и +5,4% при сравнении октября с январем текущего года). В отрасли маркетинга рекламы, маркетинга и PR зарплата, которую предлагают работодатели, увеличилась за год на 7,1%, в управлении персоналом — на 6,7%, в банковской сфере — на 6,5%.

Годовой прирост зарплат по отдельным рабочим специальностям в строительстве и промышленности составил свыше 15%.

Работники государственных организаций, оборонных предприятий и некоторых крупных компаний перед Новым годом получают 13-ю зарплату. Некоторым из них может быть выплачена 14-я, сообщает ИА DEITA.RU.

Ведущий юрист Европейской Юридической службы Оксана Красовская пояснила 1prime.ru, что указанные выплаты в конце года являются правом, а не обязанностью работодателя. Однако в некоторых случаях работник вправе их требовать, даже если уволился до Нового года.

Ранее понятие 13-й зарплаты существовало во времена СССР, когда работникам в конце года начисляли зарплату, равную окладу. В российском трудовом законодательстве такого понятия нет, однако есть устав компании, где такая выплата может быть прописана. Премия, как правило, является поощрительной мерой для сотрудника, хорошо исполняющего свои обязанности. Порядок премии прописывается в коллективном договоре или в соглашении. В тех же договорах могут быть и основания для невыплаты этой премии. Как правило, это халатное отношение сотрудника к своим обязанностям, нарушения дисциплины и так далее.

Важная пометка – если сотрудник уволился до конца года, но в трудовом договоре была прописана выплата 13-й зарплаты, то работник может на нее претендовать. Она выплачивается либо при увольнении, либо к концу года, как и другим сотрудникам. Причем, если в этой денежной компенсации отказывают без оснований, гражданин вправе обратиться в прокуратуру.

Что же касается четырнадцатой зарплаты – такая есть на предприятиях со сверхприбылью. Она имеет статус премии и устанавливается непосредственно руководителем для некоторых сотрудников за высокие результаты. Таким образом, 13-я зарплата, в случае, если она закреплена уставом предприятия, выплачивается всем при отсутствии нарушений, а 14-я – только отдельным работникам.

Чукотка стала регионом-лидером по способности жителей накопить миллион рублей. Об этом говорится в исследовании, подготовленном РИА Новости.

Отмечается, что жителям Чукотского автономного округа для накопления миллиона рублей нужно пять лет и четыре месяца. Однако 1,2 процента граждан региона не смогут накопить эту сумму и за 15 лет стажа.

Второе место досталось Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО), где жителям для накопления требуется 5 лет и 11 месяцев. Третье место заняла Магаданская область — шесть лет и один месяц.