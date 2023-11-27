Эксперт прокомментировал информацию о планах 50% российских компаний повысить зарплату

Большинство российских компаний в течение 2023 года повышали зарплаты сотрудникам. Каждая вторая (50%) планирует это сделать в ближайшее время, показывают результаты исследования сервиса Superjob.Опрос проводился с 10 по 24 ноября в 244 населенных пунктах по всей территории России среди менеджеров по персоналу и других представителей кадровых служб. Они отметили, что 49% сотрудников рассчитывают на повышение заработной платы в 2024 году, пишет РБК.По мнению кадрового эксперта Ильи Варакина, абсолютно некорректно трактовать исследование Superjob, как «большинство компаний готово повысить зарплату». Правильнее говорить: «среди компаний, которые стали участниками опроса».

«Понятно, что клиенты этого сервиса — не равно всем работодателям. В общем-то, Superjob так и не представляет исследование, это интерпретация СМИ. Выборка — всегда дело искусственное, и результат опроса — это всего лишь один из взглядов на рынок», — пояснил Варакин в интервью «Свободной Прессе».

При этом эксперт подчеркнул, что даже по этому опросу можно понять, что, фактически, впервые половина респондентов из числа работодателей говорят о повышении зарплат.

«Это показывает, что на рынке действительно сильный дефицит людей, кадров. И компании в большинстве своем, испытывая жажду в людях, идут на увеличение оплаты труда. Вообще, это делается в последнюю очередь. Сначала стараются улучшить условия труда, облегчить график, брать менее квалифицированный персонал, то есть делают все, чтобы не повышать зарплату. Но уж если решили повышать, значит, ничего уже другого не работает», — заключил Варакин.