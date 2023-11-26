Банки РФ выступили против отмены комиссии за оплату услуг ЖКХ
На думский законопроект дал отрицательный отзыв Национальный совет по финансовому рынку (НСФР). Об этом сообщает РБК.
В отзыве говорится, что предлагаемые меры не достигнут цели, и приведут к негативным последствиям для граждан, ресурсоснабжающих организаций и участников финансового рынка.
В НСФР считают, что банкам придется ухудшить условия обслуживания клиентов. Например, снизится доступность приема платежей из-за сокращения существующей инфраструктуры.
Кроме того, банкам придется покрыть расходы на бесплатные платежи за услуги ЖКХ. Для этого потребуется снизить проценты по вкладам и повысить процентные ставки по кредитам.
В НСФР отметили, что понимают сложную экономическую ситуацию и необходимость уменьшить затраты граждан при оплате услуг ЖКХ. Поэтому предложено взимать комиссии с ресурсоснабжающих организаций вместо граждан.
Законопроект об отмене комиссии за ЖКХ внесли в Госдуму еще в 2020 году. Документ запрещает банкам, платежным агентам и «Почте России» взимать с клиентов комиссии при оплате ЖКУ.
Инициатором выступило несколько депутатов от «Единой России» во главе с Вячеславом Володиным. Идею об отмене комиссий подержал президент РФ Владимир Путин, назвавший их «квазинагрузкой». В ноябре 2023 года Володин поручил депутатам рассмотреть законопроект в приоритетном порядке и принять его до конца года, чтобы в 2024 году комиссии были отменены.