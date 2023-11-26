Банки РФ выступили против отмены комиссии за оплату услуг ЖКХ

На думский законопроект дал отрицательный отзыв Национальный совет по финансовому рынку (НСФР). Об этом сообщает РБК.

В отзыве говорится, что предлагаемые меры не достигнут цели, и приведут к негативным последствиям для граждан, ресурсоснабжающих организаций и участников финансового рынка.

В НСФР считают, что банкам придется ухудшить условия обслуживания клиентов. Например, снизится доступность приема платежей из-за сокращения существующей инфраструктуры.

Кроме того, банкам придется покрыть расходы на бесплатные платежи за услуги ЖКХ. Для этого потребуется снизить проценты по вкладам и повысить процентные ставки по кредитам.

В НСФР отметили, что понимают сложную экономическую ситуацию и необходимость уменьшить затраты граждан при оплате услуг ЖКХ. Поэтому предложено взимать комиссии с ресурсоснабжающих организаций вместо граждан.

Законопроект об отмене комиссии за ЖКХ внесли в Госдуму еще в 2020 году. Документ запрещает банкам, платежным агентам и «Почте России» взимать с клиентов комиссии при оплате ЖКУ.