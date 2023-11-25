Экономист назвал способы увеличить будущую пенсию
Финансовый аналитик Михаил Беляев в интервью «Ленте.ру» назвал способы, позволяющие увеличить размер будущей пенсии.
Эксперт напомнил, что в течение жизни гражданину следует накопить определенный стаж и количество пенсионных баллов.
Беляев отметил, что для этого необходима «белая» заработная плата, так как пенсия зависит от объема перечислений от работодателя в пенсионный фонд.
По его словам, увеличить объем пенсии также возможно, отработав положенное количество лет на Севере. Также увеличивает объем пенсии статус ветерана труда, он присуждается при работе в одной отрасли порядка 20 лет и наличии государственных и/или ведомственных наград.
Кроме того, увеличение пенсии возможно благодаря индивидуальному пенсионному плану, констатировал аналитик.