В России усложнят выдачу кредитов для ряда граждан

В России ужесточат лимиты на выдачу кредитов в 2024 году
Совет директоров Центрального банка России (ЦБ) обновил макропруденциальные лимиты (МПЛ) по потребительским кредитам, кредитным картам и займам на первый квартал 2024 года. Об этом сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что лимиты были ужесточены для клиентов с долговой нагрузкой в 50-80%. В ЦБ добавили, что показатели задолженности сильно различаются в зависимости от сектора — наибольший рост задолженности наблюдается у тех банков, которые специализируются на предоставлении кредитных карт, так как МПЛ действуют на этот продукт с лагом. При этом около 82% средств в этом сегменте предоставляется по тем картам, которые были открыты ещё до введения МПЛ.
По этой причине в ЦБ посчитали целесообразным ускорить переход на более сбалансированную систему. Для этого МПЛ было решено ужесточить на первый квартал 2024 года. В банке подчеркнули, что ужесточение затронет всех клиентов, но в разной степени.
Ранее в Центробанке объявили о возвращении механизма безотзывных кредитных линий.