ЦБ сообщил о росте активов на индивидуальных инвестиционных счетах

Банк России сообщил об увеличении стоимости активов на индивидуальных инвестиционных счетах (ИСС) за третий квартал на 32% в годовом исчислении, до 519 миллиардов рублей. Соответствующая информация размещена на сайте регулятора.

Отмечается, что это произошло за счет роста российского рынка акций. Число ИИС возросло на 11%, до 5,7 миллиона.

«Объем активов на ИИС по итогам квартала вырос до 519 миллиардов рублей (+3% к/к и +32% г/г). Основной вклад внесла положительная переоценка российских акций в условиях роста фондового индекса», — говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что нетто-взносы на ИИС за квартал составили лишь 2 миллиарда рублей, поскольку приток средств на брокерские счета сопровождался оттоком со счетов доверительного управления (ДУ) в связи с закрытием клиентами счетов с облигационными стратегиями, открытых до 2021 года.