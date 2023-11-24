«Будем надеяться, что в ближайшее время цена опуститься на 5%, потому что ценовая корректировка после высокого роста будет иметь место… Но в лучшем случае, чтобы цены дальше не росли и не опережали инфляцию. Обычно все уминается в течение двух недель. Но сейчас наступает горячий сезон, многие небогатые люди откладывают деньги, и то, что не покупали в течение года, под Новый год закупают. Обычно эта лихорадка охватывает все товарные группы, в том числе бананы», - сказал Холод.