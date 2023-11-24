В России вырос «индекс кофе с бутербродом»

В начале ноября индекс «Бутербродекс», который показывает, что люди предпочитают на завтрак, вырос на 3,9 пункта и достиг 122,5 пунктов. Индекс разработан РИА «Новости» на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству специалистами крупного аналитического ресурса «Чек Индекс».

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«Бутербродекс» в первой половине ноября вырос до 122,5 пункта», – говорится в публикации.

В расчетах использовались данные о семи продуктах, чаще всего встречающихся на российских столах утром: батон (400 г), ветчина (200 г), сливочное масло (180 г), сыр (200 г), огурцы (500 г), растворимый кофе (95 г) и сахар (1 кг).

С 1 по 15 ноября средний чек вырос у нескольких продуктов по сравнению со второй половиной октября: огурцы (на 18,7 %, до 108 рублей), ветчина (на 3,8 %, до 220 рублей), сыр (на 2,6 %, до 197 рублей), сливочное масло (на 1,3 %, до 156 рублей), кофе (на 1,1 %, до 188 рублей). Цены на батон (38 рублей) и сахар (65 рублей) остались неизменными.

Таким образом, индекс увеличился на 3,9 пункта по сравнению с предыдущим двухнедельным периодом и достиг 122,5 пунктов. Аналитики отмечают рост доли импортной плодоовощной продукции на внутреннем рынке, что сказывается на данном индексе. Также по-прежнему растет спрос на калорийные продукты, такие как ветчина и сыр, что способствует росту этого показателя.