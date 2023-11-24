Число покупок в России в «черную пятницу» станет рекордным за 5 лет

Количество покупок в России в дни распродаж на "черную пятницу" 24-26 ноября вырастет на 15% по сравнению с прошлым годом и станет рекордным за последние пять лет, свидетельствуют результаты исследования сервиса приема платежей "Тинькофф Касса" в рамках аналитического проекта Tinkoff Data.

"В 2022 году обороты и количество покупок на "черную пятницу" впервые за несколько лет снизились по отношению к предыдущим периодам: на 23% и 2% соответственно. В этом году рост и оборотов, и количества покупок составит 15%. По количеству покупок 2023 год станет рекордным, а вот сумма трат восстановится только до уровней 2019 года", - говорится в сообщении.

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Согласно данным "Тинькофф Кассы" средний чек в период "черной пятницы" с каждым годом снижается, и в этом году станет минимальным с 2019 года - 2 453 рублей. На фоне роста количества транзакций это может говорить о том, что россияне входят во вкус распродаж и совершают больше покупок, но более выгодно, считают аналитики "Тинькофф Кассы". Больше всего в дни распродаж россияне тратят на маркетплейсах - в 2023 году на них придется до 50% оборота во время распродаж.

"Обороты на маркетплейсах ежегодно растут, на них не повлиял даже спад 2022 года. В этом году, по прогнозу, обороты на маркетплейсах увеличатся на 40%", - говорится в исследовании.

По сравнению с потребительской активностью в обычные дни ноября (за исключением распродажи на "день холостяка" 11 ноября) в этом году всплеск трат, как считают аналитики "Тинькофф Кассы", будет невысоким: обороты вырастут на 10-40% в зависимости от категории, тогда как, например, в 2019 году рост мог быть двукратным. Сильнее всего "черная пятница" в 2023 году повлияет на увеличение продаж в категории "Спорттовары" (40%) и "Одежда и обувь" (30%). Такое "размытие" спроса может быть связано с тем, что все больше магазинов проводят распродажи не только в "черную пятницу" 24-26 ноября, но и в течение всего месяца, считают аналитики.

Выводы исследования основаны на обезличенных данных об оборотах бизнеса и транзакциях 37 млн розничных клиентов с 2019 по 2023 годы, а также обезличенных данных 100 тыс. бизнес-клиентов сервиса интернет-эквайринга "Тинькофф Касса".