Разрыв между пенсиями в регионах России резко увеличился

С начала 2023 года разрыв между средними пенсиями в регионах России резко увеличился. Об этом со ссылкой на статистику Социального фонда сообщает газета «Известия».

На текущий момент максимальная региональная пенсия в России превышает минимальную почти в 2,5 раза. Самый низкий размер пенсии в Кабардино-Балкарской республике (17 тысяч рублей), а самый высокий — на Чукотке (40 тысяч рублей). В третьем квартале разрыв между регионами увеличился на 1,3 тысячи. Средняя сумма пенсий по России составила 21,8 тысячи рублей.

Помимо Чукотки, в топ-5 регионов с самыми высокими пенсиями входят Ненецкий автономный округ (34,8 тысячи рублей), Магаданская область (34 тысячи рублей), Камчатский край (33,6 тысячи рублей) и Ямало-Ненецкий АО (32,7 тысячи рублей). Среди субъектов с самым низким размером выплат — Дагестан (17,3 тысячи рублей), Карачаево-Черкесская республика (18,6 тысячи рублей), Калмыкия (18,6 тысячи рублей) и Крым (18,7 тысячи рублей).

По словам члена совета директоров аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агвана Микаеляна, размер пенсий различается в том числе из-за разницы в стоимости проживания в регионах страны.

«Очевидно, что на Чукотке все стоит в два раза дороже, чем в КБР. И то, что региональные выплаты привязаны к прожиточному минимуму, более справедливо, чем если их постричь под одну гребенку», – объяснил эксперт.