ЦБ откладывает срок введения новой категории инвесторов

Банк России подготовил третью версию концепции введения новой категории клиентов брокеров – с начальным уровнем риска (КНУР), черновик проекта указа был разослан профучастника в середине ноября. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на документ.

После резко негативной оценки рынком последствий появления нового класса клиентов и многочисленных обсуждений с регулятором последняя версия указа стала мягче и предполагает введение третьей категории инвесторов с 1 апреля 2025 года, а не как в первоначальной версии – с 1 июля 2024 года.

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Кроме переноса срока введения КНУР новая версия указа предполагает следующие нововведения:

к КНУР будут относить клиентов c опытом маржинальной торговли менее года (это условие было и в предыдущих версиях указа), но для точки отсчета будут учитываться сделки не только с плечом, но и с производными финансовыми инструментами (ПФИ);

уведомление клиентов КНУР о рисках маржинальной торговли может быть направлено указанным в договоре с брокером способом (чаще всего через приложение компании). При этом информировать инвестора не нужно, если он совершает сделку исходя из индивидуальной инвестиционной рекомендации брокера. Также, если профучастник направил уведомление через программно-технические средства, необходимости хранить подтверждение этого факта не будет.

Из предыдущих версий в новый указ попали следующие условия:

к КНУР попадут только новые клиенты (старые, если они уже имели более высокий рисковый статус, сохранят его);

также из-под риска оказаться среди новичков выведены квалифицированные инвесторы (эта оговорка появилась в сентябре во второй версии указа).

Хотя КНУРы все еще остаются как идея, в целом изменения в новом указе для рынка позитивны, считает собеседник в брокере: появилось больше конкретики, введение инициативы сдвинуто на 2025 год, а условия более высокого статуса расширили за счет сделок с ПФИ. В то же время сама идея по-прежнему выглядит избыточной, указывает он: на данный момент достаточно критически важных для рынка вопросов, требующих большего внимания. ЦБ мог бы рассмотреть возможность сохранения более высокого статуса клиента при смене брокера, говорит эксперт по фондовому рынку Алексей Ильин: ждать 180 дней ради того, чтобы получить доступ к маржинальной торговле, неудобно клиенту и ограничивает его возможности.

Сейчас брокеры классифицируют собственных клиентов по двум категориям, в зависимости от чего им доступен разный размер плеча при маржинальной торговле: клиенты с особым уровнем риска (КСУР) и с повышенным (КПУР). Последнюю категорию присваивают, если стоимость принадлежащих клиенту средств, ценных бумаг или драгметаллов превышает 3 млн рублей. Стать КПУРом также может инвестор, который был клиентом брокера в течение последних 180 дней, из которых не менее пяти он заключал сделки с ценными бумагами или ПФИ. Но для этого стоимость принадлежащих физлицу средств, ценных бумаг или драгметаллов должна превышать 600 000 рублей.

В июле Банк России заявил о планах создать новую категорию клиентов для защиты неопытных инвесторов от рисков торговли с плечом. По задумке ЦБ, начинающие инвесторы будут торговать с пониженным размером «плеча» в течение одного года после прихода на финансовый рынок. Регулятор предложил снижать таким клиентам максимальный размер плеча на 30–40% и уведомлять их о совершении сделки, которая приводит к возникновению непокрытой позиции.