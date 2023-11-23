Котяков назвал возможный размер МРОТ в 2030 году
Минтруда России намерен добиться минимального размера оплаты труда в 1,3 раза больше уровня прожиточного минимума трудоспособного гражданина к 2030 году. Об этом сообщил глава ведомства Антон Котяков, передает «РИА Новости».
По его словам, первым шагом на этом пути станет повышение МРОТ на 18,5% с 1 января 2024 года. Котяков добавил, что в 2024 году его размер должен составить более 19 тысяч рублей.
Стоит отметить, что в РФ МРОТ впервые достиг размера прожиточного минимума в 2022 году.
Ранее Совфед России одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда с 1 января 2024 года на 18,5%.
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