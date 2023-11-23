Экономист рассказал о прибыльном способе вложить деньги

Кандидат экономических наук Михаил Беляев назвал самым прибыльным способом вложения денег банковские вклады. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

По мнению Беляева, если человек хочет «спокойного» размещения денег, то банк становится для него лучшим вариантом. Он напомнил, что сейчас в России высокая ключевая ставка (15 процентов годовых).

«Человек может получать до 15 процентов дохода, совершенно ни о чем не волнуясь», — подчеркнул экономист.

Беляев добавил, что вложения в валюту не принесут больших доходов. Сейчас курс доллара снижается к рублю, позже он восстановится, но бурного роста американской валюты, на котором можно было бы заработать, не ожидается, подчеркнул экономист.

Хорошим вариантом для вложений на длительный период Беляев назвал вложения в золото.

Доцент РЭУ имени Плеханова Мери Валишвили ранее рассказала о выгоде накопительных счетов. Она порекомендовала обращать внимание, на какую сумму начисляется процентный доход с накопительного счета. Иногда он начисляется не на всю сумму, а на максимально возможную — к примеру, на 200 тысяч рублей максимум. Если на счете хранится больше, это не очень выгодно.