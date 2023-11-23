Экономист рассказал о прибыльном способе вложить деньги

Кандидат экономических наук Михаил Беляев назвал самым прибыльным способом вложения денег банковские вклады. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

Экономист рассказал о прибыльном способе вложить деньги
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По мнению Беляева, если человек хочет «спокойного» размещения денег, то банк становится для него лучшим вариантом. Он напомнил, что сейчас в России высокая ключевая ставка (15 процентов годовых).

«Человек может получать до 15 процентов дохода, совершенно ни о чем не волнуясь», — подчеркнул экономист.

Беляев добавил, что вложения в валюту не принесут больших доходов. Сейчас курс доллара снижается к рублю, позже он восстановится, но бурного роста американской валюты, на котором можно было бы заработать, не ожидается, подчеркнул экономист.

Хорошим вариантом для вложений на длительный период Беляев назвал вложения в золото.

Доцент РЭУ имени Плеханова Мери Валишвили ранее рассказала о выгоде накопительных счетов. Она порекомендовала обращать внимание, на какую сумму начисляется процентный доход с накопительного счета. Иногда он начисляется не на всю сумму, а на максимально возможную — к примеру, на 200 тысяч рублей максимум. Если на счете хранится больше, это не очень выгодно.

Валишвили отмечала, что выгода накопительного счета зависит и от периода начисления процентов — их могут начислять на среднемесячный, на ежедневный остаток или на остаток в конце месяца.

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