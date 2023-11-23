Эксперты рассказали, как накопить на комфортную пенсию

Основная задача при накоплениях на пенсию – иметь доходность выше инфляции, а для этого необходимо правильно инвестировать деньги, вкладывая их как в акции и облигации, так и в драгоценные металлы или недвижимость. Об этом со ссылкой на экспертов пишет «Прайм».

По словам эксперта проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Ольги Дайнеко, необходимо сочетать доходность и разумный уровень риска.

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«В качестве инструментов, которые могут использоваться в пенсионной стратегии, можно отметить банковский депозит, индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), покупку драгоценных металлов, приобретение инвестиционной недвижимости и вступление в программы негосударственного пенсионного обеспечения», — пояснила она.

При этом заведующий лабораторией анализа институтов и финрынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов обратил внимание на то, что не существует полностью надежных схем и стоит начинать «с осторожных шагов и простых решений», например открыть ИИС третьего типа, где есть налоговые льготы.

По словам эксперта, депозиты в банках показывают эффективность на горизонте шести месяцев, но не 30 лет. И, как правило, банковская ставка не защищает деньги от инфляции.

«Начинать инвестировать стоит в акции, облигации государства и других надежных эмитентов. На первых порах лучше делать это через инвестиционные фонды. Далее в течение двух-трех лет посмотреть, насколько эффективно для вас это работает, и только после этого предпринимать следующие шаги», — заметил Абрамов.

Заведующего кафедрой экономических наук НИУ ВШЭ Андрей Столяров в свою очередь считает, что старт инвестирования в 40-50 лет – это нормальная ситуация. При этом

начинать можно с любых сумм, однако всегда помня о риске. По его мнению, для формирования портфеля ценных бумаг потребуется не менее 100-150 тысяч рублей.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила о том, что в 2024 году в России будет насчитываться 72 миллиона работающих граждан и 43 миллиона пенсионеров. С начала предстоящего года средняя пенсия по старости для неработающего пенсионера достигнет 23 308 рублей.