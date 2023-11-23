В Госдуме рассказали, кому повысят пенсии с 1 января

В России с 1 января 2024 года будут проиндексированы страховые пенсии по старости, заявил в беседе с NEWS.ru депутат Государственной думы Никита Чаплин. По его словам, повышение составит 7,5% и коснется только неработающих пенсионеров.

«С 1 января 2024 года россиянам проиндексируют страховые пенсии по старости. Повышение будет на 7,5%: фиксированная часть составит более 8 тысяч рублей, а один пенсионный коэффициент будет стоить 133 рубля. Это коснется только неработающих пенсионеров. Социальная пенсия вырастет с 1 апреля до 13,5 тысячи рублей», — отметил Чаплин.

Как подчеркнул депутат, пенсионерам, которые участвуют в системе обязательного пенсионного страхования, то есть работающей категории, выплаты пересчитают с 1 августа. Чаплин отметил, что после индексации средняя пенсия по России составит 23,5 тысячи рублей.

«Средняя пенсия нашего старшего поколения после индексации будет 23,5 тысячи рублей, и эта мера поддержки затронет более 32 млн пенсионеров по всей стране. Безусловно, правительство будет следить за ростом инфляции и в случае необходимости будет приниматься решение о повторной индексации», — заявил парламентарий.