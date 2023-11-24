«В октябре 2023 года средняя розничная цена один килограмм бананов поднялась до 143,4 руб. По сравнению с октябрем прошлого года их стоимость выросла на 47%. Такой темп подорожания в годовом выражении стал самым заметным за период наблюдения с 2000 года», — уточнил Росстат, передает РБК.