Совфед одобрил закон об увеличении МРОТ

Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2024 году до 19 242 рублей в месяц.

Документ был внесен в Госдуму правительством в сентябре вместе с проектом федерального бюджета и бюджетов внебюджетных фондов на 2024-2026 годы. Согласно закону, с 2024 года МРОТ увеличится на 18,5%, а с 2025 года соотношение МРОТ и медианной зарплаты будет не ниже 48%. МРОТ в 2023 году составляет 16 242 рубля.