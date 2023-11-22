Совфед одобрил повышение стоимости пенсионного коэффициента

Члены Совета Федерации одобрили законопроект об увеличении стоимости одного пенсионного коэффициента с 129,46 до 133,05 рубля, а также об установлении фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости в размере 8134,88 рубля. Об этом пишет РИА Новости.

Российские власти полагают, что принятие нового закона поможет увеличить уровень пенсионного обеспечения всех неработающих получателей страховой пенсии. Количество таких пенсионеров среди россиян достигает 32,6 млн человек.

В результате изменений средний размер страховой пенсии для неработающих получателей увеличится на 1572 рубля и достигнет 22 605 рублей после перерасчета. В то же время вырастет средний размер страховой пенсии по старости для неработающих — до 23 449 рублей.