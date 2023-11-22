Названа стоимость новогодней елки из лесного фонда России

Живые новогодние ели вырастут в цене по сравнению с прошлым годом на 5-7%, то есть примерно на 100-200 рублей. Об этом со ссылкой на данные Рослесинфорга пишет газета «Известия».

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По прогнозам Рослесинфорга, рост цен на новогодние деревья будет в пределах инфляции, и если в прошлом году полутораметровая живая ель стоила в среднем около 1,2–1,5 тыс. рублей, то в этом ее стоимость может составить 1,3–1,7 тыс. рублей.

В Рослесинфорге также отметили, что к новогодним праздникам в лесах будет заготовлено порядка 57–60 тыс. елей, сосен и пихт. Кроме того в продажу поступят и елки из частных питомников.

На фоне незначительного роста цен на живые ели, искусственные новогодние красавицы, по данным компании «Платформа ОФД», уже подорожали на 21% по сравнению с прошлым годом и на 35% с позапрошлым, и их средняя цена составляет 4489 рублей. При этом чаще всего покупатели предпочитают приобретать новогодние товары онлайн. Так, на меркетплейсе Wildberries продажи искусственных елей в ноябре выросли почти на 50% по сравнению с прошлым годом, средний чек составил 3 тыс. рублей.

При этом эксперты отмечают, что наиболее экологичным выбором ели для праздника будет легально заготовленные или выращенные в питомниках деревья. Они специально выращиваются на продажу и не влияют на экостистему и, в отличие от производства искусственных елей, не дают углеродный след.

Ранее СМИ сообщили, что в России в 2022 году существенно подорожали импортные новогодние елки в связи с логистическими сложностями.