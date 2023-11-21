Родившим до 25 лет предложили выдавать пособие в 200 тыс. рублей

Депутаты фракции ЛДПР намереваются внести в Госдуму законопроект, предусматривающий крупные выплаты молодым роженицам. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на текст документа.

В документе отмечается, что в России за последние несколько лет существенно снизилась рождаемость. Эта тенденция, по мнению депутатов, может привести к демографической катастрофе.

По данным парламентариев, возраст матери при рождении первого ребенка увеличился и постепенно движется к 30 годам. Кроме того, многие россиянки отказываются от рождения детей из-за неудовлетворительных материального положения и жилищных условий

Законопроект направлен, на фоне этого, на стимулирование рождаемости в возрастной группе до 25 лет.

Он предусматривает выплату молодым мамам пособия в размере 200 тыс. рублей на каждого ребенка, рожденного до 25 лет.