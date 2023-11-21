В РФ могут ограничить покупку иностранных бумаг на ИИС
Минфин России предложил ограничить с 2024 года покупку иностранных бумаг на индивидуальные инвестиционные счета. Соответствующий проект постановления появился на портале нормативных правовых актов.
«Установить, что не допускается приобретение ценных бумаг, эмитентами которых являются иностранные организации, за счет имущества, учитываемого на индивидуальном инвестиционном счете. Постановление вступает в силу с 1 января 2024 года», — говорится в документе.
В пояснительной записке к нему мера объясняется нецелесообразностью стимулирования граждан РФ приобретать иностранные финансовые инструменты в условиях санкций со стороны Запада. На данный момент документ проходит общественное обсуждение.
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