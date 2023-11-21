В РФ могут ограничить покупку иностранных бумаг на ИИС

Минфин России предложил ограничить с 2024 года покупку иностранных бумаг на индивидуальные инвестиционные счета. Соответствующий проект постановления появился на портале нормативных правовых актов.

В РФ могут ограничить покупку иностранных бумаг на ИИС
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«Установить, что не допускается приобретение ценных бумаг, эмитентами которых являются иностранные организации, за счет имущества, учитываемого на индивидуальном инвестиционном счете. Постановление вступает в силу с 1 января 2024 года», — говорится в документе.

В пояснительной записке к нему мера объясняется нецелесообразностью стимулирования граждан РФ приобретать иностранные финансовые инструменты в условиях санкций со стороны Запада. На данный момент документ проходит общественное обсуждение.

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