Названы новые тарифы на электроэнергию на 2024 год

ФАС представила новые тарифы на электроэнергию на 2024 год
Федеральная антимонопольная служба рассчитала параметры новых тарифов для жителей российских регионов на 2024 год, пишет «Российская газета».
Отмечается, что плата за электроснабжение, также как и за другие коммунальные услуги, поднимется с июля 2024 года.
Самые высокие тарифы предусмотрены для Якутии и Чукотки - 8,58 руб. за киловатт-час и 10,56 руб. соответственно.
На Камчатке разброс тарифов от минимального до максимального очень большой. Минимально допустимый тариф - 2,22 руб., максимально - 8,23 руб. за кВт/ч. В Подмосковье порог поднимется с нынешних 6,73 руб. до 7,33 руб.
В новых регионах предусмотрены низкие тарифы. Верхняя планка должна подниматься максимум до 2,18 руб. за кВт/ч. Также не придется платить большие суммы по счетам за свет жителям Иркутской области и Хакасии.