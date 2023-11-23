Санкции против СПБ биржи осложнили разблокировку активов по лицензиям

Российские инвесторы, получившие лицензии на разблокировку активов, стали сталкиваться с проблемами по переводу ценных бумаг из международных депозитариев из-за попадания СПБ биржи под блокирующие санкции США, пишет РБК со ссылкой на собственные источники.

Один из инвесторов, который ранее получил такую лицензию, не может ей воспользоваться для перевода своих ценных бумаги из-за участия СПБ биржи в цепочке, рассказал один из собеседников издания: «После введения санкций в отношении СПБ Биржи гарант (иностранная компания-оператор, которая участвует в разблокировке активов. — FM) отказался от исполнения лицензий».

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Другой собеседник указывает, что был вынужден был временно отказаться от перевода активов своего доверителя по ранее полученной лицензии, поскольку операции предполагалось проводить при участии одной из структур, которую зарубежные контрагенты могли бы связать с СПБ биржей.

Международный депозитарий Euroclear еще до введения против торговой площадки санкций США имел тенденцию ссылаться на американские ограничительные меры и требовать от клиентов с лицензиями еще и получения согласования от регуляторов в Соединенных Штатах, рассказала РБК старший партнер VERBA Legal Татьяна Невеева. По словам соруководителя практики санкционного права и комплаенса коллегии адвокатов Pen & Paper Киры Винокуровой, уже были, со стороны американских банков-корреспондентов случаи повторной блокировки активов клиентов, которые получили лицензии.

СПБ биржа, которая специализируется на торговле иностранными ценными бумагами (ИЦБ), попала под блокирующие санкции США в начале ноября. Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) выдало торговой площадке лицензию на завершение с ней операций до 31 января 2024 года. ЦБ возлагает надежды на эту лицензию OFAC, говорил спустя несколько дней руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.

В июне прошлого года европейские санкции были введены против российского Национального расчетного депозитария. В результате, часть ценных бумаг, торгуемых на СПБ бирже и упитывавшихся в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream через НРД, оказалась заблокированной.