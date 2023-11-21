Стало известно, сколько россиян считают свое материальное положение хорошим

23% россиян считают свое материальное положение хорошим. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда общественного мнения (ФОМ).

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Согласно результатам опроса, 56% респондентов назвали свое материальное положение средним, еще 18% — плохим. Лучше всего свое финансовое положение оценили респонденты из возрастных групп от 18 до 30 лет и от 31 до 45 лет. Люди в возрасте от 46 до 60 лет чаще хуже отзывались о своем материальном положении.

При этом 67% респондентов заявили, что их материальное положение за последние три месяца практически не изменилось. У 11% участников опроса финансовое положение улучшилось, а у 21% ухудшилось.