Безработным напомнили о возможности получить 350 тысяч рублей

Депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что уволенный гражданин РФ может претендовать на выплату в 350 тысяч рублей для открытия бизнеса, передает NEWS.ru.

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По словам депутата, граждане, которые потеряли работу, имеют право на несколько льгот, включая меры поддержки.

«Важнейший бонус — 350 тысяч рублей на открытие собственного бизнеса, если получить статус малоимущего», — подчеркнул он.

Чаплин отметил, что в эта мера поддержки включает в себя дополнительную оплату обучения стоимостью до 30 тысяч рублей.

Он напомнил о возможности у россиян обосновать нулевой доход для получения единого пособия. Также депутат указал на наличие в стране ипотечных каникул. По его словам, за счет статуса безработного можно приостановить или уменьшить ежемесячные платежи по ипотеке на срок до полугода. Это требует обращения в банк, отметил собеседник.

Депутат также напомнил о том, что центр занятости оказывает поддержку при получении страховой пенсии на два года, если нет подходящих вакансий. Для этого нужно иметь необходимый стаж, указал Чаплин.