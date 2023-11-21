Вклады российских граждан размером более 1,6 млн руб. обложат налогом на процент в связи с повышением ставки ЦБ. Об этом сообщают «Известия».

Издание пришло к выводу, что облагаемая сумма для начисления сбора — 150 тыс. руб. при ставке в 15%.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов отметил, что средняя доходность с вкладов за 11 месяцев 2023 года достигла около 9% годовых.

Подчеркивается, что вклады ниже 1,665 млн руб. попадают под необлагаемую налогом сумму. В публикации газеты говорится, что уплатить 13% ФНС по итогам 2023 года нужно до 1 декабря следующего года.

Уточняется, что налог затронет менее 1% россиян. Предполагается, что с него получат в стране 101 млрд руб. в 2024 году, 104 млрд руб. в 2025 и 107 млрд руб. в 2026 году.