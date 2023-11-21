Банки начали сокращать средний лимит по одобренным кредиткам

Банки сократили средний лимит по одобренным кредиткам
Банки начали сокращать лимиты по выданным кредитным картам, свидетельствуют данные бюро кредитных историй «Скоринг Бюро». Так, в октябре средний лимит снизился на 4% до 104,4 тысячи рублей, пишет РБК.
После падения в 2022 году рынок непрерывно рос. Однако в сентябре, согласно данным БКИ, снижаются и выдачи новых кредитных карт из-за регуляторного ужесточения количественных ограничений по розничному кредитованию. Осенью ЦБ повышал надбавки по необеспеченному кредитованию.
В конце октября 2023 года Банк России со ссылкой на данные бюро кредитных историй сообщал , что общее число заемщиков в первом полугодии составило 47 млн человек.
Регулятор отмечал, что в основном население набирало кредитные карты: уникальных заемщиков по ним за год стало больше на 15%, или на 3 млн человек — их число достигло 23 миллионов человек и сравнялось с количеством заемщиков по кредитам наличными. Таким образом, кредитки набирают аудиторию быстрее остальных кредитов, в которые пришло только 2 млн человек.