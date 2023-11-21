Банки начали удлинять сроки рефинансирования кредитных карт
Совкомбанк планирует рефинансировать долги по кредитным картам других банков на два года, предлагая клиентам перейти на карту рассрочки «Халва», пишет газета «Коммерсант». За два месяца пилота там рефинансировали с таким сроком около 8 тысяч кредиток других банков.
Соглашаясь на условия, заемщик должен без просрочек погасить старый долг в течение 24 месяцев и совершать минимум пять покупок на 10 тысяч рублей в месяц по карте рассрочки. Лимит рефинансирования составляет 300 тысяч рублей.
Рефинансировать долг по кредитке можно во многих крупных банках, однако в основном сроки погашения старого долга 100-180 дней и там клиент получает в новом банке кредитку, а не карту рассрочки.
Рефинансирование само по себе считается ухудшением кредитного качества заемщика и означает для банка повышенный уровень резервирования, указывает партнер группы «Юникон» Денис Тарадов. Однако он все равно считает это выгодным продуктом для банка, так как это дает ему комиссионный доход.