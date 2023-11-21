Россиянам рассказали, кому повысят пенсии в декабре и январе

В России для пенсионеров ожидается повышение некоторых выплат, которое произойдет в декабре текущего года. Ожидаются дополнительные надбавки еще и в январе 2024 года. Кого именно затронет этот процесс, выясняла «Вечерняя Москва».

По словам председателя Союза пенсионеров России Валерия Рязанского, в первую очередь рост основных выплат произойдет у ранее работавших пенсионеров, если они официально уволились в сентябре текущего года.

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— Также прибавка ожидает тех российских граждан, которые в этом году отметили 80-летие. У этих граждан рост пенсии происходит каждые тридцать дней. Таких людей в нашей стране не менее 100 тысяч человек. Они получат около 15 тысяч рублей плюс страховые выплаты, — заметил спикер.

Рязанский напомнил, что при размере пенсии в 20 тысяч рублей прибавка, которая ожидается благодаря индексации, составит ориентировочно полторы тысячи рублей (ежемесячно).

Выплаты за январь, по словам спикера, также будут произведены в декабре 2023 года.

— Так произойдет в связи с тем, что день перечисления средств совпадает с периодом новогодних торжеств. Средняя пенсия для неработающих пенсионеров увеличится в новом году, — продолжил собеседник «ВМ».

Эксперт также напомнил, что нижняя палата парламента одобрила проект закона, согласно которому предусмотрено увеличение средней пенсии для получателей страховой пенсии и для получателей пенсии по старости.

— По этому документу средний размер фиксированной выплаты к страховой пенсии увеличится на 1572 рубля. И средний размер этой пенсии составит 22 605 рублей. Пенсия по старости тоже подрастет на 1631 рубль, что в итоге составит не менее 23 449 рублей, — пояснил спикер.

На 7,5 процента вырастут пенсионные выплаты для неработающих пенсионеров с 1 января 2024 года. Собеседник «ВМ» добавил, что дополнительные расходы бюджета на повышение пенсий в предстоящем году составят не менее 230 миллиардов рублей.

— Дополнительно повышение пенсионных выплат произойдут для военных в октябре 2024 года. Поднимут к этой дате пенсии и тем, кто приравнен к ним на 4,5 процента, — уточнил эксперт.