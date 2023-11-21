Экономист дал россиянам совет перед покупкой продуктов к Новому году

«С одной стороны, по традиции есть обязательные блюда, которые должны быть на столе. С другой стороны, надо, наверное, отходить от традиции, что в Новый год мы ставим на стол все, пока его ножки не подломятся, и все это потом куда-то приходится девать. Надо как следует продумать стол. Никто не говорит, что он должен быть аскетичный, но продуманный. И конечно праздник есть праздник, и надо его отмечать деликатесными продуктами, которые ты ешь не каждый день», — поделился экономист.