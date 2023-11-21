Специалист напомнил о повышении пенсий в декабре для некоторых россиян

Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский в интервью агентству «Прайм» напомнил о повышении пенсий для некоторых категорий россиян в декабре.

Прибавка полагается тем пенсионерам, кто ранее работал и уволился в сентябре текущего года. Кроме того, выплаты повысят гражданам старше 80 лет, если они достигли этого возраста в ноябре. Такое повышение происходит ежемесячно.

Для большинства неработающих пенсионеров выплаты вырастут в январе 2024 года, когда пенсии будут проиндексированы на 7,5 процента. Чтобы выяснить размер повышения, нужно умножить текущую выплату на коэффициент увеличения 1,075, рассказал Гиринский.

Большинству получателей пенсий они придут в декабре за январь. Как правило, средства начисляются 3 числа каждого месяца, но поскольку с 1 по 8 января будут праздничные дни, деньги переведут заранее.

«Пенсия за декабрь тоже начнет приходить чуть раньше — начиная с 1 декабря, из-за того что 2 и 3 декабря — выходные дни», — добавил эксперт.