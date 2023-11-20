Верховный суд объяснил, кто выплатит кредит, взятый для друга

Споры вокруг невыплаченных гражданами банковских кредитов сегодня в наших судах встречаются очень часто. Одна из разновидностей подобных проблемных споров - кредиты, которое граждане берут не для себя, а по просьбе близких людей - родных или знакомых. Чем такой кредит может для них закончиться и какие таит подводные камни, показало одно из решений Верховного суда РФ.

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История началась с того, что житель Тюменской области хотел купить машину в кредит. Но банки ему отказывали. Тогда он попросил коллегу взять для него автокредит, который он, конечно же, выплатит, и она согласилась.

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При этом женщина, как ей казалось, все предусмотрела - она оформила машину на себя, выдав доверенность на автомобиль коллеге и посчитав это гарантией того, что знакомый рассчитается с долгами. Еще мужчина написал две расписки, в которых было сказано, что он обязуется платить. И поначалу действительно платил, но потом тайком продал машину и перестал гасить кредит.

В итоге гражданка пошла в суд и потребовала, чтобы коллега погасил оставшийся долг. Вот только три местные судебные инстанции отказали даме, потому что их не убедили представленные ею в суд расписки. Точку в этом гражданском споре поставил Верховный суд РФ.

А теперь - детали спора, который заметил портал Право.ru.

Гражданин попросил свою коллегу взять для него автокредит. Он мечтал о машине, но банки ему отказывали. Та согласилась помочь при условии, что он будет погашать долг, а еще - возить ее по делам, если будет такая необходимость.

В общем, гражданка взяла в банке кредит и купила на свое имя иномарку. Коллега же со своей стороны оставил знакомой две расписки с подтверждением того, что он обязуется платить. Но в этих расписках не было конкретной суммы, хотя то, что это именно расписки за долг, сомнений не было. Например, в одной из них были указаны и модель машины, и номер договора.

Еще гражданин получил банковскую карточку на имя знакомой, куда начал вносить деньги в счет погашения кредита. Средства списывались с этой карточки, а если там их не было, банк брал средства с другого счета с деньгами заемщицы.

Но вдруг спустя полтора года женщина узнала, что автомобиль сняли с учета. Оказалось, что ее коллега продал машину. По его словам, у автомобиля появились серьезные проблемы и он не смог его починить. Решил обменять авто с доплатой на другую иномарку. В это время гражданин разводился с женой и оформил новый джип на двоюродного брата.

Женщина возмутилась и написала заявление в полицию. В нем она указала на факт продажи авто и объяснила, что не хотела терять право собственности на машину до конца расчетов.

Гражданина вызвали в полицию. Но он рассказал, что у него нет умысла причинить вред гражданке и он продолжает гасить взятый для него кредит. В итоге проверки в возбуждении уголовного дела было отказано.

Однако через несколько месяцев заемщик перестал вносить деньги. Банк тогда списал оставшийся долг из денег женщины, и та пошла в суд.

Там она показала две расписки, бумагу с отказом в возбуждении дела, где были слова, что гражданин погашает кредит знакомой. И еще принесла выписки с того самого карточного счета, на который он перечислял деньги.

Но в суде гражданка проиграла. Документы не убедили судью в том, что долг существует. Ведь нигде не была прописана конкретная сумма и не подтвержден размер ущерба.

С этим решением согласились апелляция и кассация.

Тогда гражданка пошла в Верховный суд. Там сказали, что коллеги не приняли во внимание расписки, когда решили, что в деле нет документа об условиях погашения кредита. ВС заявил, что недоказанность размера ущерба - это не повод отказать в требованиях. Их может установить суд "исходя из доказательств, принципов справедливости и соразмерности".

По мнению суда, гражданка представила все возможные доказательства, которые подтверждают обязательство ее коллеги. Еще было обращено внимание на то, что мужчина продал автомобиль тайком, подделав подпись в договоре купли-продажи. А когда он перестал пополнять карту, которая у него была, деньги стали списывать у гражданки. Оказалось, что он автомобиль продал, деньги присвоил. А у гражданки - ни машины, ни денег.

В Гражданском кодексе есть статья 15. Она о том, что ущерб должен быть возмещен причинителем вреда. Кроме того, заметила высокая инстанция, суд проигнорировал не только расписки, но и постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Там гражданин признался, что продал машину без разрешения знакомой, но подтвердил, что сам погасит кредит. В итоге ВС решил, что акты судов необходимо отменить, а дело отправить на новое рассмотрение.