Новогодний стол за год подорожал на 9%

Новогодний стол подорожал на 9,17% к уровню прошлого года. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на «Руспродсоюз».

По словам заместителя председателя правления ассоциации Дмитрия Леонова, на семью из четырех человек блюда обойдутся примерно в 5,5 тыс. рублей. Годом ранее сумма составляла менее 5 тыс. рублей.

На новогодний стол обычно подают салаты «Оливье», «Селедку под шубой», горячее блюдо (часто курица) и бутерброды с красной икрой. Кроме того, часто можно встретить на столах сырные и колбасные нарезки, соки.

Также семьи покупают к столу сладкое, а именно торты и конфеты.

Среди продуктов, подорожавших больше всего — мандарины (+35%), курица (примерно +27%) и яйца (примерно +25%).

В 2022 году стоимость мандаринов составляла 181,6 руб. за кг, а в 2023-м - 244,6 руб. за кг.

Ранее агентство «Прайм» со ссылкой на Всероссийскую ассоциацию рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) сообщило, что в России зафиксирован существенный рост объема выпуска красной икры по сравнению с 2022-м годом. Ее стоимость значительно снизилась.