Четверть опрошенных россиян хотели бы исправить кредитную историю
Четверть опрошенных россиян хотели бы улучшить свою кредитную историю, чтобы взять крупный займ. Среди тех, кто предпочел бы ее усовершенствовать, преобладают индивидуальные предприниматели, менеджеры и представители рабочих профессий. При этом более половины респондентов оказались удовлетворены своей кредитной историей. Об этом свидетельствуют результаты опроса финансового маркетплейса "Выберу.ру", которые есть в распоряжении ТАСС.
По данным опроса, 26% респондентов хотели бы улучшить свою кредитную историю, чтобы взять крупный кредит, 20% из них отметили, что допускали незначительные просрочки, из-за чего банки не одобряют им ипотеку. При этом 6% признались, что считают свою кредитную историю достаточно плохой и ищут пути ее быстрого исправления. Однако большинство опрошенных (52%) удовлетворены своей кредитной историей (в 2022 году этот показатель составлял всего 29%).
Как отмечают аналитики "Выберу.ру", среди тех, кто хотел бы улучшить кредитную историю, преобладают индивидуальные предприниматели (38%), менеджеры среднего звена (26%) и представители рабочих профессий (23%). Еще 20% респондентов отметили, что имеют плохую кредитную историю, однако этот факт их не волнует, так как нет потребности в кредитовании. Подавляющее большинство этой группы граждан задействовано в сфере услуг (51%) или работают на фрилансе (35%).
Еще 2% опрошенных не смогли оценить свою кредитную историю, так как не знают, как и где ее проверить. В прошлом году, по данным маркетплейса, таких респондентов было почти в 5 раз больше - 9,8%.
"Примечательно, что изменился и срез респондентов по профессиям - если в 2023 году в незнании своей кредитной истории чаще всего признавались представители рабочих профессий (67%), то в этом году фокус сместился в сторону самозанятых (39%) и представителей сферы торговли (31%)", - отмечают аналитики.
В опросе участвовали 2,5 тыс. человек в возрасте от 21 до 60 лет, проживающие в городах-миллионниках РФ.