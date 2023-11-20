В «Руспродсоюзе» рассказали, во сколько обойдется новогодний стол

Новогодний стол в 2023 году обойдется россиянам на 500 рублей дороже, чем в 2022 году, заявили «Российской газете» эксперты ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз». По словам специалистов, праздничные угощения для семьи из четырех человек будут стоить примерно 5,5 тысячи рублей. В эту стоимость входят ингредиенты, необходимые для приготовления салатов «Оливье» и «Селедка под шубой», а также горячих блюд и бутербродов.

В «Руспродсоюзе» отмечают, что в 2023 году резко выросли цены на мандарины, курицу и яйца. Так, в 2022 году килограмм мандаринов стоил 181,6 рубля, а в 2023 году — 244,6 рубля. Предполагается, что до наступления новогодних праздников цены на этот фрукт расти не будут. Стоимость куриного мяса же выросла с 181,6 рубля до 229,7 рубля. В то же время специалисты утверждают, что некоторые ингредиенты подешевели. Речь идет о картофеле, майонезе и сливочном масле.