В России на 20% подорожали торты, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник в кондитерском производстве. Это связано с ростом цен на ингредиенты, из которых изготавливаются эти десерты: молоко, сливочное масло и сливки 33% жирности.

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Канал отмечает, что ингредиенты на торты стали дороже на 10-15%. Также повысились траты на логистические услуги. По словам кондитеров, замена компонентов торта на более дешевые негативно скажется на его качестве и вкусе и в целом не повлияет снижение стоимости лакомства.

Если мы хотим вкусный торт, он будет стоить от 1000 рублей за 500-600 грамм. Заменить на альтернативное — это значит пальмовое масло, — сказала шеф-повар Елена Ландэ.

Ранее сообщалось, что в России на 20% подорожали детские подарки на Новый год. Это произошло из-за роста цен на шоколад на мировом рынке. При этом сладкие наборы по прошлогоднему ценнику завезли в розничные магазины в конце октября.