Названы социальные выплаты, которые вырастут вместе с увеличением МРОТ

МРОТ влияет на минимальные больничные и минимальные декретные — они не могут быть ниже МРОТ в расчете за полный календарный месяц. Если у сотрудника размер средней зарплаты за данный период оказался меньше МРОТ, установленного на день наступления болезни, то больничный рассчитывается исходя из МРОТ. Поэтому, если вам начислили больничный или декретный меньше МРОТ, опять же, акцентирую, что в расчете за полный календарный месяц, то надо незамедлительно обращаться с жалобой в Фонд социального страхования, — уточнил Чаплин.