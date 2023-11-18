Названа средняя зарплата Дед Мороза

Специалисты компании HeadHunter провели исследование предновогоднего рынка труда. По их данным, средняя зарплата Дед Мороза по стране составила 70 тыс. рублей, пишут «Известия».

Эксперты отметили, что вакансии для актеров, желающих сыграть роль Дед Мороза, начинают появляться на рынке после 15 ноября.

Работодатели предлагают в среднем 70 тыс. рублей. Вместе с тем, итоговая сумма всегда зависит от реальной занятости и количества отработанных часов или смен.

В Москве на рынке представлены наиболее солидные в финансовом плане вакансии. Так, агентство предлагает 155 тыс. актеру за проведение детской новогодней программы для постоянных клиентов компании, среди которых — звезды шоу-бизнеса, ведущие спортсмены, бизнесмены и политики.