Максимально возможное повышение платы: как вырастут тарифы на ЖКХ

— Распоряжения правительства Москвы об индексации тарифов ЖКХ на 2024 год пока нет. Но есть информационное письмо от 14.07.2023 «О предельных уровнях тарифов на 2024 год», направленное в Федеральную антимонопольную службу, — пояснил юрист Московской коллегии адвокатов Игорь Безряднов. — Согласно этому письму, минимальный тариф на электроэнергию для населения с 1 января 2024 года составит 6,42 рубля за киловатт-час, максимальный — 6,43 рубля. С 1 июля 2024 года минимальный и максимальный тарифы составят соответственно 6,43 и 6,82 рубля за киловатт-час. А конкретная цена электричества будет зависеть уже от распоряжения правительства Москвы, используемых счетчиков (одно- или двухтарифных), а также наличия у гражданина льгот.