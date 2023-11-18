Максимально возможное повышение платы: как вырастут тарифы на ЖКХ
Правительство России утвердило максимально возможное повышение платы за жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ) по регионам. Для жителей Москвы оно составит 11 процентов. Как вырастут тарифы на самом деле — в материале «Вечерней Москвы».
Со второго полугодия 2024 года в каждом регионе России оплата может повышаться на определенное количество процентов, говорится в документе. И если в Москве этот индекс составит 11 процентов, то в Санкт-Петербурге — 9,8 процента, в Подмосковье — 10,7 процента, в Ленинградской области — 10,2 процента. В Омской области тарифы максимально могут вырасти на 14 процентов, в Северной Осетии — на 13,7.
— Распоряжения правительства Москвы об индексации тарифов ЖКХ на 2024 год пока нет. Но есть информационное письмо от 14.07.2023 «О предельных уровнях тарифов на 2024 год», направленное в Федеральную антимонопольную службу, — пояснил юрист Московской коллегии адвокатов Игорь Безряднов. — Согласно этому письму, минимальный тариф на электроэнергию для населения с 1 января 2024 года составит 6,42 рубля за киловатт-час, максимальный — 6,43 рубля. С 1 июля 2024 года минимальный и максимальный тарифы составят соответственно 6,43 и 6,82 рубля за киловатт-час. А конкретная цена электричества будет зависеть уже от распоряжения правительства Москвы, используемых счетчиков (одно- или двухтарифных), а также наличия у гражданина льгот.
Кандидат экономических наук, преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев пояснил:
— С одной стороны, увеличивать тарифы на ЖКХ необходимо, поскольку растет себестоимость самих услуг. Если тариф не компенсирует возросшую себестоимость, то возникнет недофинансирование ЖКХ и, как следствие, аварии на сетях. Не думаю, что мы хотим сидеть без воды, тепла и света. С другой стороны, 11 процентов — это много, почти вдвое выше уровня официальной инфляции. Думаю, на 11 процентов услуги ЖКХ все же не подорожают.