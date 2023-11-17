Каждый пятый россиянин использует приложения для инвестиций

Эксперты компании Yota провели опрос среди россиян и узнали о росте популярности приложений для инвестиций

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В 2023 году количество людей, использующих российские инвестиционные приложения, выросло на 20%, по данным исследования Yota. Основной прирост аудитории пришёлся на пользователей старше 26 лет, которые составили 94% увеличения. В то время как интерес молодёжи к инвестициям остаётся небольшим и даже снижается, трафик от пользователей в возрасте от 16 до 25 лет снизился на 8% в 2023 году.