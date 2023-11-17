Эксперты рассказали о новой схеме мошенников с обучающими курсами

ИТ-эксперты ВТБ рассказали о мошеннической схеме с «обучением» в сфере аналитики.

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В последнее время выявлен новый вид мошенничества с участием фальшивых вакансий, на этот раз относящихся к работе аналитиками, сообщает ВТБ. Аферисты звонят потенциальным соискателям, предлагая должности в области аналитики, и уговаривают пройти бесплатное обучение в офисе компании-однодневки. На этом «курсе» людям демонстрируют, как проводится торговля на финансовых рынках, обещая быстрый заработок.

В завершение обучения мошенники предлагают внести деньги на счёт, чтобы начать получать доход. Если у потенциального «аналитика» нет средств, его уговаривают взять кредит или заложить свою квартиру. Затем жертве говорят передать деньги сотруднику или курьеру для внесения на несуществующий торговый счёт или криптокошелек. Процесс мошенничества повторяется, пока клиент не убеждается в уловке или не терпит финансовые потери.