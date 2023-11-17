Как вернуть страховку по кредиту: подробная инструкция
Согласно поправкам в закон «О потребительском кредите (займе)», у заемщиков есть право вернуть часть денег, потраченных на страхование по кредиту. Для этого нужно выполнить определенные требования и принять во внимание особенности процедуры. Подробности – в материале «Рамблера».
Что такое страховка по кредиту
Кредитные организации при оформлении кредита предлагают клиентам застраховать жизнь и здоровье. Для них страховка по кредиту является гарантией того, что средства, выданные лицу, будут возвращены. При этом для заемщика страховка – гарантия того, что страховая компания погасит долг при наступлении страхового случая.
После оформления страховки клиент обретает финансовую защиту. Она, в свою очередь, помогает не нарушить обязательства перед кредитной организацией. В ряде случаев страховка не только помогает не остаться в долгу перед банком, но и дает возможность сохранить выступающее в качестве залога имущество. Благодаря наличию страхового полиса заемщик может обезопасить себя от различных форс-мажорных ситуаций, среди которых продолжительная болезнь, инвалидность и потеря трудоспособности, а также потеря источника дохода.
Страховки разделяются на индивидуальные и коллективные. В первом случае клиент сам обращается в страховую компанию, во втором - заемщик оформляет договор о присоединении к страхованию вместе с банком. Так, банк становится страховым агентом.
Какие страховки подлежат возврату
Возврат денежных средств осуществляют только при добровольном страховании. Речь идет о страховании кредитных рисков, а также жизни и здоровья заемщика.
Какие страховки не подлежат возврату
Есть страховка, от которой нельзя отказаться ни при каких условиях. Речь идет о страховании залогового имущества, например, объекта недвижимости при оформлении ипотеки.
Схема возврата страховых выплат
Для начала необходимо подготовить пакет документов, затем нужно подать заявление в страховую компанию. После этого можно получить уплаченную страховую премию обратно.
У граждан есть возможность направить документы в страховую компанию лично и по почте (отправка заказного письма). Благодаря этому можно зафиксировать дату их получения.
Иногда это можно сделать в личном кабинете банка, в котором был оформлен кредит.
Средства будут перечислены на тот банковский счет, который был указан в заявлении. В большинстве случаев процесс занимает 10-14 дней с момента обращения.
Возврат в «период охлаждения»
У заемщика также есть возможность отказаться от страхования своей жизни и здоровья для кредита в течение так называемого «периода охлаждения», который длится 14 дней. Он наступает с момента оформления договора. В случае отказа от страховки заемщик получает всю сумму страховой премии (п.4 Указания ЦБ РФ от 20.11.2015 №3854-У). Право страхователя на отказ от полиса прописывается в договоре. Речь идет о добровольном страховании.
Отказ от страхования залогового имущества не предусмотрен даже в период охлаждения.
До и после 14 дней
Период, в течение которого можно отказаться от страховки, прописывается в договоре. Минимальный срок составляет две недели.
В случае отказа от страховки в течение 14 дней страхователь может претендовать на всю сумму страховой премии. Если отказ произошел в двухнедельный срок, но после даты начала действия полиса, тогда СК вправе удержать часть премии пропорционально сроку действия договора.
При досрочном погашении
Закон предусматривает возврат страховки при досрочном погашении кредита. Так, у заемщика нет необходимости в страховке. У его есть возможность отказаться от нее и вернуть часть премии, которая была уплачена при оформлении договора.
Сумма возврата страховки при погашении кредита рассчитывается исходя из оставшегося количества дней до истечения срока действия договора. В случае отказа со стороны страховой компании страхователю придется обращаться в суд.
После уплаты кредита
Возвращение средств за страховку по факту погашения кредита не предусматривается. Правило распространяется только на досрочное выполнение обязательств.
Плановое погашение займа в законе о возврате страховки не предусмотрено. Срок действия страхового полиса и кредитного договора истекает одновременно. Соответственно, услуга со стороны страховщика предоставлена в полном объеме.
Как вернуть страховку самостоятельно
Заемщику, погасившему кредит досрочно, необходимо взять справку в банке об отсутствии задолженности по кредиту. В документе должны быть прописаны определенные данные, а именно номер договора, сумма займа и дата его погашения.
Страхователь обращается в страховую компанию и пишет заявление о досрочном расторжении договора. После этого страховщик изучает документы и производит полный (частичный) возврат страховой премии. Денежные средства зачислят на реквизиты получателя.
Какие документы нужны при возврате страховки
Страхователь при возврате страховки должен подготовить удостоверение личности, заявление об отказе от договора страхования, оригинал страхового полиса, кредитный договор и справку об отсутствии задолженности перед банком (при досрочном погашении займа), квитанцию об оплате страховой премии, а также реквизиты банковского счета для перечисления денег.