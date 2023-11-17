Названы популярные специальности с самыми высокими зарплатами

Таксисты и курьеры оказались в лидерах представителей популярных профессий с самыми высокими зарплатами.

По итогам анализа 782 тыс. вакансий, опубликованных сервисом подбора рабочих мест в 2023 году, выяснилось, что самый высокий доход среди представителей таких специальностей в России – у водителей такси. В среднем они получают около 105 тыс. рублей в месяц в городах с населением до миллиона человек.

Доход курьеров достигает 94 тыс. рублей. Тройку лидеров замыкают торговые представители, доход которых составляет до 74 тыс. рублей в месяц.

Ежемесячные доходы представителей остальных специальностей заметно ниже. Так, официанты могут зарабатывать от 35 до 60 тыс. рублей в месяц, разнорабочие – 52-57 тыс. рублей, работники склада – 46-56 тыс. рублей, продавцы-кассиры – 34-43 тыс. рублей, охранники – 30-41 тыс. рублей, пишут «Известия».